Безопасность детей в Туркестане находится на особом контроле. Государственные школы на 100% подключены к системе видеонаблюдения. Школьники также могут обратиться за помощью в правоохранительные органы прямо в образовательном учреждении с помощью всего одной кнопки.

100 процентов государственных школ в Туркестане оснащены камерами видеонаблюдения и находятся под постоянным контролем. В образовательных учреждениях также установили кнопки, с помощью которых учащиеся могут напрямую обратиться за помощью в правоохранительные органы. Одним нажатием можно сообщить о возникшей чрезвычайной ситуации. Кнопки экстренный помощи разместили на всех трех этажах первой школы-лицея имени Ахмета Байтурсынова.

Безопасность учащихся обеспечивают и школьные инспекторы. А еще они борются с правонарушениями среди подростков. В этом году количество преступлений среди несовершеннолетних снизилось, говорят специалисты. За 9 месяцев к ответственности по административным правонарушениям привлечены 850 родителей подростков.

«В Туркестане к каждой школе прикреплены школьные инспекторы. На пешеходных переходах они обеспечивают безопасность детей. Также за 9 месяцев, по сравнению с прошлым годом, преступность снизилась. В настоящее время проводятся акции «Осторожно, дети!», «Подростки в ночном городе». Мы ежедневно проводим рейды», — говорит Елжас Асанов, старший инспектор ювенальной полиции ДП г.Туркестана.

Большая часть привлеченных к административной ответственности — родители, чьи дети гуляют по ночам без сопровождения взрослых. Полицейские просят мам и пап внимательнее относиться к тому, где находится их ребенок и не отпускать его одного на улицу после 11 часов вечера. Иначе придется заплатить штраф.