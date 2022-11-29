Браконьеры выловили 67 кг рыбы на Шардаринском водохранилище

Не опять, а снова. Браконьеры в очередной раз нанесли ущерб Шардаинскому водохранилищу.

67 кг незаконно выловленной рыбы обнаружили у двух жителей Туркестанской области, передает OTYRAR.

Полицейские изъяли резиновую лодку и рыболовные снасти. Отметим, что это далеко не первый факт браконьерства на Шардаринском водохранилище.

Здесь за 7 месяцев текущего года зарегистрировано 170 случаев незаконной ловли рыбы, 12 из них тяжкие с применением электроудочки. Последний крупный случай был зарегистрирован в сентябре, когда отлов составил более 100 кг.

Ситуация на Шардаринском водохранилище всегда была напряженной. Браконьеры- это не единственная беда, которая наносит ущерб местной фауне. Мусор в виде пластика, окурков, памперсов и стекол находят не только на суше, но и в воде.

Эксперты считают, что водохранилище находится на грани эко-катастрофы, которая приведет к полному исчезновению рыбы, если люди не перестанут вредить местной природе.