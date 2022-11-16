Девушка фотографировала документы и оформляла кредиты на чужих людей

В Туркестанской области задержали серийную аферистку, которая оформляла кредиты на родственников и коллег, завладев их личными данными.
В Отырарский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, от её имени неизвестные взяли кредит на сумму 1 млн тенге. Об этом женщина узнала, когда спустя месяц из банка пришло сообщение.
Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску подозреваемой.
Ею оказалась молодая женщина, знакомая потерпевшей. Как выяснилось, злоумышленница обещала помочь с трудоустройством и сфотографировала документы знакомой. Этого вполне хватило, чтобы оформить товарный кредит на сумму 1 млн тенге.
В ходе следствия полицейские установили причастность подозреваемой к еще 2 фактам мошенничества. Девушка под разными предлогами брала документы у коллеги и родственника, и на каждого оформила кредиты по 1 млн тенге.
Полученные деньги девушка потратила на собственные нужды. В настоящее время ведется досудебное расследование. Выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.
Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан, что не стоит передавать малознакомым людям личные данные и документы. Будьте внимательны к своим ценным вещам и не проявляйте излишнюю доверчивость.