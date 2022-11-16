Девушка фотографировала документы и оформляла кредиты на чужих людей

В Туркестанской области задержали серийную аферистку, которая оформляла кредиты на родственников и коллег, завладев их личными данными.

В Отырарский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам потерпевшей, от её имени неизвестные взяли кредит на сумму 1 млн тенге. Об этом женщина узнала, когда спустя месяц из банка пришло сообщение.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество» и приступили к розыску подозреваемой.