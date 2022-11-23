Дежурный ЦОН города Шымкент будет работать по новому адресу

Ранее по дежурному графику посетителей принимали по адресу ул. Толеметова, 35. Теперь дежурный ЦОН расположен по адресу ул. Мадели Кожа, 1/16.

Адрес дежурного спецЦОНа остается прежним – мкр. Достык, 2343/1. СпецЦОН работает в будни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 13:00.

Напомним, дежурный ЦОН работает в будни с 9:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 13:00.

К слову, получить госуслуги можно онлайн через приложение «Мобильный ЦОН», Telegram-бот @Kenes1414Bot, портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile.