Еще один “GRAMAD” открылся в Шымкенте

В Шымкенте открылся уже 18-ый магазин “GRAMAD”. Теперь жители мкр. Туран могут закупиться товаром в крупной торговой сети, не выезжая в центр.

В магазине продают продукцию разного вида, при этом по доступным ценам.

Сахар, лук и другие продукты питания теперь можно приобрести по доступным ценам в магазине Грамад в мкр Туран. Перед открытием продавцы готовят полки, наводят порядок. Все для того, чтобы клиенты были довольны.

«Как вы знаете, в прошлом был кризис по сахару. В то время наш магазин поставлял сахар по фиксированной цене. В планах открыть еще 4 магазина до конца 2022 года. Дополнительно мы обеспечим еще 200 рабочих мест«,- говорит Марат Ыстыбаев, представитель компании “GRAMAD”.

До конца года в городе планируют открыть еще несколько магазинов сети. В компании уверяют, что будут следить не только за качеством обслуживания, но и за ценами. Запуск новых точек позволяет горожанам