Группа парней воровала отопительные котлы у шымкентцев

Два жителя соседнего региона и местный мужчина повадились воровать у шымкентцев отопительные котлы. Их задержала полиция. Как оказалось, это не первый случай хищения приборов.

В Управление полиции Каратауского района обратился местный житель. В своем заявлении он указал, что неизвестные украли из его дома отопительный котел стоимостью 250 000 тенге.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст. 188 УК РК (Кража).

Выйти на след злоумышленников удалось в течение суток. В результате сотрудники полиции задержали троих граждан — один из них 27-летний житель Шымкента, двое — жители Туркестанской области 31 и 29 лет.

В ходе следствия установлено, что задержанные причастны еще к 4 аналогичным преступлениям. Проводится расследование.