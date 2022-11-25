Густой туман ожидается в Шымкенте

Завтра, 26 ноября, местами на территории южного мегаполиса ожидается сильный туман, передает OTYRAR.

Погода, по сообщениям синоптиков, установится теплая, столбики термометра поднимутся до +13 градусов.

Городской Департамент по чрезвычайным ситуациям призывает автомобилистов при движении в тумане отказаться от лишних обгонов, перестроений и опережений. Также целесообразно увеличить обычную дистанцию между транспортными средствами. Кроме того, следует избегать внезапных торможений, снижая скорость автомобиля постепенно.

Напомним, подобное атмосферное явление наблюдалось в Шымкенте 11 ноября. Тогда из-за густого тумана в аэропорту Шымкента застряли более 700 человек, были задержаны 5 рейсов, 2 вовсе отменили.