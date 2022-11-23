Коррупционное прошлое казахстанцев будет отражаться в мобильном приложении

Узнать о коррупционном прошлом потенциального работника можно будет не выходя из дома. Сведения о совершении коррупционного преступления можно получить на портале eGov.kz и мобильном приложении eGov mobile.

Услуга бесплатная и получить ее можно онлайн и оказывается на бесплатной основе. Она требуется для того, чтобы проверить соискателя при поступлении на гражданскую службу и на работу в субъекты квазигосударственного сектора.

Раньше сведения о коррупционном прошлом предоставлялись Комитетом по правовой статистике. Это занимало время. Теперь же услуга оказывается за 10 минут, а в случае, если потребуется дополнительная проверка, – за 5 рабочих дней. После предоставления сведений решение о принятии на работу принимает работодатель. Но согласно трудовому кодексу нашей страны, взяточники не допускаются к работе в субъекты квазигоссектора. Услуга уже пользуется спросом у граждан, так с момента запуска уже более 98 тыс человек получили сведения о потенциальных работниках. В АО «Национальные информационные технологии» говорят, базы данных закрытые. Услугой могут воспользоваться как работники так и работодатели.

«Все данные у нас содержатся на серверах АО «Национальные информационные технологии», на сегодняшний день портал электронного правительства и мобильное приложение соответствуют единым требованиям в области информационной безопасности Республики Казахстан», — говорит Арай Оразова, заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии».