Польские фанаты Д.Кудайбергена посетили шымкентское роуд-шоу в Варшаве

В Варшаве в эти дни проходит Международная туристическая выставка. Делегация из Шымкента организовала виртуальную экскурсию для иностранных туристов в солнечный мегаполис, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в Управлении туризма и внешних связей. Одними из посетителей роуд-шоу оказались поклонники Димаша Кудайбергена. Любовь к его творчеству сподвигла польских фанатов посетить мероприятие и познакомиться с казахской культурой.

Потенциальные туристы, при помощи очков виртуальной реальности, смогли оказаться в Шымкенте и познакомиться с его самобытностью. Прочувствовать колорит помогли и традиционные блюда: горячие, ароматные бауырсаки, курт и настоящий казахстанский шоколад.

Роуд-шоу «TT Warsaw 2022» проводится не только для путешественников, но и для укрепления делового сотрудничества и привлечения инвестиций. По словам организаторов, варшавские туроператоры загорелись идеей развивать туристические направления в Шымкент. Здесь иностранным гостям могут предложить туры по всем видам туризма: медицинский, религиозный, рекреационный, деловой.

К слову, Международная выставка «TT Warsaw» собирает под своим крылом сотни партнеров со всех уголков света с 1993 года. В этот раз свой туристический потенциал успешно презентовал и Шымкент.