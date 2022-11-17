Пятеро парней изнасиловали 15-летнюю девочку в Шымкенте — новые подробности

Уполномоченная по правам ребенка Шымкентe Жаннета Жазыкпаева сообщила подробности изнасилования несовершеннолетней девочки, передает OTYRAR со ссылкой на Elitar. kz.

Жанетта Жазыкбаева рассказала изданию , что в качестве Уполномоченного по правам ребенка Шымкента она запросила детальную информацию у полиции.

Согласно справке, выданной ведомством, еще в августе в управление полиции Абайского района поступило заявление от матери девочки о факте насилия.

«…08.08.2022 г. незнакомый парень по имени Ш. 2003 года рождения предложил переночевать у него в квартире, вступил в половой акт, при этом зная, что ей нет 16 лет. Однако только 02.10.2022 года данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного в статье 122 ч. 1 УК Республики Казахстан», — сообщила Жанетта Жазыкбаева.

12 октября были проведены судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы пострадавшей. Сейчас проводится досудебное расследование.

Жанетта Жазыкбаева также сообщила, что подозреваемые — уроженцы Шымкента и Туркестанской области, 2003-2004 года рождения.

Накануне как сообщило издание NewTimes, представители девочки рассказали, как пятеро мужчин совершили преступление. По их словам, подростка заперли в лоджии. Позже хозяин дома загнал ее на кухню и изнасиловал. Его друзья стали заходить один за другим и совершать те же действия.