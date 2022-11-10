Пяти млн тенге лишился шымкентец, желая получить квартиру по госпрограмме

24-летний житель Шымкента занимался мошенничеством, обещая квартиры по госпрограмме, а на вырученные деньги закрывал свои долги.

Очередной случай мошенничества произошел в Шымкенте. Несмотря на широкое освещение участившихся случаев мошенничества, доверчивые граждане продолжают попадать в ловушки аферистов. Особенно внушительные финансовые потери несут желающие приобрести крышу над головой.

30 октября в ДП Шымкента обратился местный житель, который рассказал, что заплатил своему знакомому 5 млн тенге в обмен на квартиру по государственной программе. Но сделка не свершилась, деньги отданы, а квартиру мужчина так и не дождался.

Подозреваемого стражи порядка нашли в течение суток на территории города. Им оказался безработный 24-летний парень. Свою вину он признал. Оказался, что парень пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгами. Теперь кроме долгов, ему светит реальный срок по статье 190 УК РК Мошенничество.

В настоящее время выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Ведется расследование. Наказание определит суд.