Роженицу со схватками довезли в роддом полицейские с мигалками

Полицейские Туркестанской области смогли соориентироваться в нестандартной ситуации.

Инцидент произошел недалеко от Кентау. Роженицу со схватками должны были доставить в областной перинатальный центр № 3. Однако машина скорой медицинской помощи была в неисправном состонии, и акушерка с пациенткой пришлось ехать на личном автомобиле.

Уже в городе автомобиль попал в пробку. По счастливой случайности рядом оказались сотрудники полиции, которые предложили свою помощь. Не медля ни минуты, полицейские сели в патрульную машину и включив спецсигналы, начали прорываться через плотный поток автомобилей, сопровождая роженицу.

Цель была достигнута- женщину доставили вовремя в перинатальный центр № 3, где в скором времени на свет появился долгожданный первенец.

«Наша пациентка по имени Сая у нее был срок, и она должна была родить. Машина скорой помощи сломалась, и мы выехали из села на личном автотранспорте. Когда мы доехали до Кентау, то не смогли проехать пробку. Мы заметили полицейских, дежуривших на дороге и обратились за помощью. В результате вовремя доставили в роддом женщину, у которой была первая беременность. Мы благодарны полицейским!», — рассказала Дина Айтжанова, акушерка.