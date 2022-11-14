Шесть жилых массивов Шымкента обеспечат питьевой водой

В настоящее время ведется строительство сетей и систем питьевого водоснабжения в отдаленных жилых массивах. Работы планируется завершить в 2023 году, передает OTYRAR.

В 2023 году в Шымкенте полностью обеспечат питьевой водой жилые массивы «Карабастау», «Каратобе», «Жулдыз», «Тогыс», «Жыланбузган», «Айнатас». Работа в этом направлении ведется активно, говорят в акимате.

В настоящее время в жилом массиве «Карабастау» уже началось строительство системы питьевого водоснабжения с охватом 1590 абонентов. В ходе строительства прокладываются новые трубы и устанавливаются колодцы.

Также в ближайшее время планируется охватить питьевой водой 484 абонента в жилом массиве «Жулдыз».

Акимом города было поручено обеспечить питьевым водоснабжением вновь предоставленные земельные участки под жилищное строительство в отдаленных населенных пунктах. Работы по обеспечению питьевой водой завершатся полностью в 2023 году.