Шымкентец зверски избил женщину, с которой не поделил дорогу

В Шымкенте два водителя не поделили дорогу, в результате чего парень накинулся с кулаками на женщину средь бела дня и оставил ее истекать кровью, передает OTYRAR.

Конфликт в одном из микрорайонов Шымкента едва не закончился трагедией. 28-летняя Адина Абай в тот злополучный день возвращаясь с работы домой, была избита незнакомцем на улице средь бела дня. Причина простая — не поделили дорогу, завязался конфликт и, по словам потерпевшей, молодой парень лет 18-20 выскочил с машины и начал зверски забивать ее. Плюс ко всему, нападавший был не один, а с матерью. Женщина всячески пыталась усмирить пыл, но безрезультатно. Затем оставив потерявшую сознание Адину, злоумышленник вместе с матерью скрылись с места происшествия.

«Он неадекватный, повалил меня на машину и начал кулаками бить, по лицу, по телу. Я уже и точно не помню, шоковое состояние до сих пор. Мать его подбежала, говорит что сын просто вспыльчивый, предлагала денег, чтобы я пошла в больницу. Они были на джипе, на Лексусе, с крутыми номерами, видно, что при деньгах. И он решил показать свое превосходство, что мол, кто я такая, что не уступила ему дорогу», — вспоминает Адина Абай.

Истекающая кровью и скрутившаяся от боли Адина Абай так и осталась лежать на холодной земле, пока прохожие не вызвали скорую помощь и полицейских. А после: экстренная госпитализация, лечение и разговор с полицейскими. Больше всего Адина боится, что обидчик избежит наказания и подобный сценарий может повториться с кем-то другим.

«В тот же день вызвали участкового на место, Дидар его зовут, написала заявление, а потом он начал избегать меня. Говорили в начале, что его задержат и нам сообщат. Но ничего подобного. Звоню, звоню, трубку не берут. Потом я еще вызвала 102, приезжал полицейский. Он вроде принял заявление, а потом тоже говорит мол, наш район к нему не относится. Мне главное, чтобы такого больше не повторилось и чтобы он деньгами не закрыл это дело. Если у него проблемы с психикой, и он так кидается на людей, его надо наказать. А по поводу полиции, только после того, как я начала выкладывать фото в социальных сетях, вроде дело сдвинулось», — говорит потерпевшая.

В городском Департаменте полиции сообщили, что подозреваемый действительно уже задержан, возбуждено уголовное дело по статье 107, ч. 1 УК РК Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Правда когда именно приняли заявление, и дело сдвинулось с мертвой точки, неизвестно. Сейчас назначены экспертизы, проводится расследование, а Адина получает лечение в стационаре, оставив родным малолетнюю дочь.

«Женщина поступила 14 ноября в отделение нейрохирургии с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей носа. Общее состояние сейчас стабильное, получает лечение по протоколу», — сообщили о состоянии Адины в горздраве.

28-летняя Адина надеется на справедливое наказание и намерена обратиться в вышестоящие инстанции.