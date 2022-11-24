Средняя туркестанская школа воспитывает поколение чемпионов

На вид обычная общеобразовательная школа. Её особенность в том, что здесь воспитывают чемпионов.

На базе № 21 школы Туркестана имени Мырзахана Пошанова у каждого школьника есть возможность обучиться тхэквондо. Тренеры учат мастерству корейского боевого искусства уже 16 лет.

Мухтар Баймаханов, тренер №21 СОШ им. Мырзахана Пошанова г.Туркестана:

«У нас есть группа SS. Есть группа UTG. Сейчас у меня должно было быть 10 школьников, которых я обучаю тхэквондо, но спрос у детей большой. Поэтому я сейчас тренирую 20 детей. Потому что есть резервы. Тренировки школьников проходят два раза в день. Детям очень интересно. Как вы воспитаете ребенка, так они и будут расти. Поэтому я считаю, что такие кружки лучше увеличивать».

Помимо спорта, школьники увлечены образовательным процессом. Школа оборудована в соответствии с новыми требованиями безопасности. В местах общего пользования и с согласия всех сторон, включая педагогов и родителей, установлены камеры видеонаблюдения.

Жалгасбек Турымбетов, и.о. директора школы №21 г.Туркестана:

«В нашей школе проведены работы по «Безопасной школе». Специальные камеры видеонаблюдения установлены в вестибюлях школы, столовой, спортзале, актовом зале и библиотеке. То есть здесь создаются все условия для того, чтобы ученики могли получить безопасное образование».

С 2020-го года в школе работает инклюзивный класс для особенных учеников. 12 детей получают специальное образование несколько часов в день, в две смены.