Свежая подборка свободных вакансий в Шымкенте

16 свободных вакансий для тех, кто в поисках работы в южном мегаполисе.

Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию вакансии с официальным трудоустройством для жителей Шымкента. По всем вопросам обращаться непосредственно по указанным номерам телефонов или в Центры занятости по месту жительства.

№ Наименование предприятия Должность Количество вакансий Заработная плата Адрес Контактные телефоны 1 ИП «AlBERRO» Дизайнер 2 150 000 Толеметова 69/5 8702 815 90 12 Сборщик 10 120 000 Закупщик 1 120 000 Менеджер по продажам 2 150 000+ бонусы Мобилограф 1 70 000 2 TOO «Qut-Bereke» Сварщик 4 150 0000 мкр Катын-копир ул, Аль-Фараби 21А 8 701 079 37 77 Маляр 5 Листогиб 2 Электрик 2 Сборщик 5 Упаковщик 4 Проектировщик 2 3 ТОО «Ай Сервис Транс» Лаборант 1 120-150 000 4 мкр ул. Б.Исаханов зд 72 8 778 800 70 76 Оператор фрезерного станка 1 150-180 000 Сварщик 5 150-200 000 Электро монтажник 2 100-120 000

Обеспечение граждан рабочими местами, ликвидация безработицы или снижение ее уровня до минимальных значений, можно сказать, главное поручение президента страны Касым-Жомарта Токаева. В связи с этим Центр занятости южного мегаполиса активно сотрудничает с местными предприятиями и обеспечивает рабочими местами горожан. В качестве посредника между работодателем, горожанами и Центром занятости выступает и редакция OTYRAR.

Также в Центре занятости функционирует несколько программ по трудоустройству молодежи, людей среднего и предпенсионного возраста, выпускников — это «Первое рабочее место», «Серебряный возраст» и так далее. Здесь предлагают как постоянные, так и временные рабочие места. По всем вопросам необходимо обращаться напрямую в Центры занятости по месту жительства. Филиалы есть в каждом районе Шымкента.

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