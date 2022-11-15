Свежая подборка свободных вакансий в Шымкенте

16 свободных вакансий для тех, кто в поисках работы в южном мегаполисе.
Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию вакансии с официальным трудоустройством для жителей Шымкента. По всем вопросам обращаться непосредственно по указанным номерам телефонов или в Центры занятости по месту жительства.
|№
|Наименование предприятия
|Должность
|Количество вакансий
|Заработная плата
|Адрес
|Контактные телефоны
|1
|ИП «AlBERRO»
|Дизайнер
|2
|150 000
|Толеметова 69/5
|8702 815 90 12
|Сборщик
|10
|120 000
|Закупщик
|1
|120 000
|Менеджер по продажам
|2
|150 000+ бонусы
|Мобилограф
|1
|70 000
|2
|TOO «Qut-Bereke»
|Сварщик
|4
|150 0000
|мкр Катын-копир ул, Аль-Фараби 21А
|8 701 079 37 77
|Маляр
|5
|Листогиб
|2
|Электрик
|2
|Сборщик
|5
|Упаковщик
|4
|Проектировщик
|2
|3
|ТОО «Ай Сервис Транс»
|Лаборант
|1
|120-150 000
|4 мкр ул. Б.Исаханов зд 72
|8 778 800 70 76
|Оператор фрезерного станка
|1
|150-180 000
|Сварщик
|5
|150-200 000
|Электро монтажник
|2
|100-120 000
Обеспечение граждан рабочими местами, ликвидация безработицы или снижение ее уровня до минимальных значений, можно сказать, главное поручение президента страны Касым-Жомарта Токаева. В связи с этим Центр занятости южного мегаполиса активно сотрудничает с местными предприятиями и обеспечивает рабочими местами горожан. В качестве посредника между работодателем, горожанами и Центром занятости выступает и редакция OTYRAR.
Также в Центре занятости функционирует несколько программ по трудоустройству молодежи, людей среднего и предпенсионного возраста, выпускников — это «Первое рабочее место», «Серебряный возраст» и так далее. Здесь предлагают как постоянные, так и временные рабочие места. По всем вопросам необходимо обращаться напрямую в Центры занятости по месту жительства. Филиалы есть в каждом районе Шымкента.
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