Свежая подборка свободных вакансий в Шымкенте

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Редактор Жулдыз Шукенова
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работа

16 свободных вакансий для тех, кто в поисках работы в южном мегаполисе.

Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию вакансии с официальным трудоустройством для жителей Шымкента. По всем вопросам обращаться непосредственно по указанным номерам телефонов или в Центры занятости по месту жительства.

Наименование предприятия Должность Количество вакансий Заработная плата Адрес Контактные телефоны
1 ИП «AlBERRO» Дизайнер 2 150 000 Толеметова 69/5 8702 815 90 12
Сборщик

 

 10 120 000
Закупщик

 

 1 120 000
Менеджер по продажам

 

 2 150 000+ бонусы
Мобилограф

 

 1 70 000
2 TOO «Qut-Bereke» Сварщик 4 150 0000 мкр Катын-копир ул, Аль-Фараби 21А 8 701 079 37 77
Маляр 5
Листогиб 2
Электрик 2
Сборщик 5
Упаковщик 4
Проектировщик

 

 

 2

 
3 ТОО «Ай Сервис Транс» Лаборант 1 120-150 000 4 мкр ул. Б.Исаханов зд 72 8 778 800 70 76
Оператор фрезерного станка 1 150-180 000
Сварщик 5 150-200 000
Электро монтажник 2 100-120 000

 

Обеспечение граждан рабочими местами, ликвидация безработицы или снижение ее уровня до минимальных значений, можно сказать, главное поручение президента страны Касым-Жомарта Токаева. В связи с этим Центр занятости южного мегаполиса активно сотрудничает с местными предприятиями и обеспечивает рабочими местами горожан. В качестве посредника между работодателем, горожанами и Центром занятости выступает и редакция OTYRAR.

Также в Центре занятости функционирует несколько программ по трудоустройству молодежи, людей среднего и предпенсионного возраста, выпускников — это «Первое рабочее место», «Серебряный возраст» и так далее. Здесь предлагают как постоянные, так и временные рабочие места. По всем вопросам необходимо обращаться напрямую в Центры занятости по месту жительства. Филиалы есть в каждом районе Шымкента.

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