Три человека постарадали в ДТП в Шымкенте

Первый снег застал автовладельцев Шымкента буквально врасплох. Очередное массовое ДТП произошло на мосту по Капал батыра.

Возле военкомата, из-за сильного гололеда и отсутствия насыпи на дорогах столкнулись сразу 4 легковушки: Нексия, два Опеля и Лексус. В результате постарадали трое. Всех госпитализировали.

По словам водителей, на дороге с тонким льдом машины стали буквально неуправляемыми. Поменять летнюю резину на зимнюю успела лишь малая часть населения, и ажиотаж в шиномонтажках только нарастает.