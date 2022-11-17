В первый гололед на трассе 7 авто попали в ДТП

16 ноября ночью 7 автомашин совершили дорожно-транспортное происшествие на Ташкенстской трассе возле моста Бадам. В Шымкенте был сильный гололед.

Кто-то не справился с управлением и врезался в бордюр, другие в ограждение между полосами движения.

По словам автолюбителей, трассу покрыл тонкий лед, посыпать ее не успели. Да и некоторые автомобилисты попросту не успели переобуть резину. Пострадавших в авариях нет.

Полицейские предупреждают водителей, в такие погодные условия, будь то туман, шквалистый ветер и гололед, не выезжать без надобности на дальние расстояния.