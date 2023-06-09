В Жетысае аграрии вынуждены покупать удобрения по завышенной цене

У аграриев Жетысая нет доступа к удобрениям, выделяемым государством. А частные компании, занимающиеся перевозкой селитры, подняли цены на продукцию.

В Жетысае проблема дорогих удобрений разоряет аграриев. По словам дехкан есть портал, на который можно отправить заявку на получение селитры. Но пока удобрения через посредников доходят до получателя, цены на них бьют рекорды.

«Цена утверждена по 118 тенге. Но, пока удобрения пройдут через посредников сумма возрастает до 125-130 тенге. Но приходится брать и по такой невыгодной цене. Нам же нужно выращивать урожай у нас есть аренда, необходимы деньги на ремонт техники. Так скоро крестьяне станут банкротами»? — рассказывает местный аграрий Базаралы Смаилов№

«Мы не можем договориться о средней цене. При получении льготной селитры, которую даёт государство, появляются посредники, которые сразу завышают цену. Утверждённой стоимости нет ни на что. Когда мы наконец избавимся от этих спекулянтов?», — поддерживает председатель крестьянского хозяйства говорит Жанибек Аймышев.

Крестьяне, у которых не хватает средств приобрести удобрения на рынке, вынуждены обращаться за поддержкой к государству. Но и здесь получить помощь не просто.

«На 10-ти гектарах паевые доли у десяти человек. Чтобы получить селитру, нужно взять ключ у каждого, иначе вы не получите удобрения. Но собрать у всех ключи не просто — один в Алматы, другой в Астане. Вот и мучаемся», — говорит аграрий Сакен Акылтаев.

А операторы, перевозящие селитру, говорят, что на повышение цен влияют дорожные расходы.

«Нам для доставки нужен транспорт, но камазов у нас после начала полевых работ не хватает. Все начинают поднимать цену. Селитра стоит 114 тенге, есть ещё наши услуги. Банковские услуги — ещё один тенге добавляют. И нам только три тенге остаётся», — объяснил предприниматель Берик Мынбаев.

По словам специалистов, агропортал был включён на 5 месяцев позже необходимого срока. Из-за этого ежедневно поступает много заявок, и на распространение удобрений не хватает времени.

«Программа правительства с мая работает в полную силу и мы сейчас селитру распространяем. Выпускаем 500-600 тонн в день. Но всех обеспечить мы физически не в состоянии. Мы даже не можем подготовить документы», — сказал Бекжан Исмаилов, менеджер одной из компаний поставщиков.

После возмущения крестьян, в ситуацию вмешались акимат и прокуратура, которые предложили операторам продать удобрения по фиксированной цене. Однако предприниматели это предложение приняли без энтузиазма, из-за высоких дорожных расходов, они не соглашаются на более низкие цены.