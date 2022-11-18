В Шымкенте стартовала масштабная ярмарка недвижимости

В Шымкенте в выставочном центре Корме проходит я рмарка жилья. Г орожане , желающие приобрес т и квартиру в рамках это го мероприятия, могут получить от строительных компаний скидку до 10%.

Здесь же советники банков и представители местных акиматов разъясняют наиболее оптимальные пути реализации государственных программ. В ярмарке принимают участие около 20 строительных компаний города.

Темп строительства многоэтажных жилых домов в Шымкенте растёт с каждым годом. В этом году ярмарка недвижимости проходит в 4-й раз. Свои проекты представляют 20 строительных компаний.

Гульбала Орынбаева — многодетная мать и в этой категории претендентов на жильё стоит в очереди 4-й год. Сегодня она хочет заключить договор со строительной компанией на приобретение трёхкомнатной квартиры.

«Сейчас пришла на ярмарку, чтобы подобрать себе квартиру. Понравилась одна 3-х комнатная квартира, которая относится к категории комфорт класса. Сама по себе цена доступная. Если брать верхние этажи, получается ещё дешевле по 320 тысяч за кв. метров, но я присматриваю квартиры пониже,» — рассказывает жительница г. Шымкента Гульбала Орынбаева.

На ярмарке недвижимости находятся и представители городского акимата, курирующие сферу жилищного строительства. Они рассказывают о вариантах приобретения жилья, дают информацию о легитимности компании на рынке жилья. Основная цель ярмарки — собрать всех специалистов связанных с жилищной отраслью на одной площадке. Здесь же горожане могут подобрать подходящее жилье и сразу оформить его приобретение с помощью сотрудников банка, убедившись в надёжности вклада денежных средств.

«Конечно некоторые здесь не присутствуют, но 90 процентов строительных компаний, которые работают в соответствии с законом республики Казахстан о долевом участии, у них у всех есть разрешение на привлечение средств дольщиков, если говорить о соблюдении закона. То есть покупатель приобретая квартиру в компании которой разрешено привлекать средства дольщиков, защищён законом от каких-то рисков связанных с неокончанием строительства жилого комплекса по разным причинам», — говорит директор ШФ АО Отбасы Банк Даурен Саудабаев.

По словам заместителя акима города Максута Исахова, сейчас в Шымкенте насчитывается более 40 строительных компаний, занимающихся строительством жилья. И с представителями учреждений, принимающих участие в этом мероприятии, шымкентцы могут договариваться без страха, говорит чиновник. Так как в случае приостановки строительства жилья и внесения первоначального взноса за квартиру, со стороны государства предусмотрены гарантии.

«У нас есть Казахстанская строительная компания, которая имеет со строителями договор. Этот документ гарантирует строительство дома. Если деньги уже заплатили, а компания не может закончить, фонд заканчивает за свои деньги. Раньше был такой Фонд гарантирования жилищного строительства, он подписывал соглашение со строителями. Сейчас Казахстанская строительная компания также проверяет возможности строителей, проводит аудит. Только после того, как застройщики продемонстрируют свою финансовую состоятельность , компания заключит сделку. То есть, если застройщики столкнутся с негативной ситуацией и не смогут закончить строительство, КСК его закончит за счёт средств гарантированных специальным фондом. Так что это очень хорошая возможность для приобретения жилья», — рассказал заместитель акима г. Шымкента Максут Исахов.



Посетители выставки получили возможность ознакомиться с жильем на специально изготовленных макетах. Специалисты «Отбасы Банка» помогают заключать договоры и рассчитывают платеж по кредиту. С масштабным жилищным строительством в Шымкенте ежедневно празднуют новоселье 11 человек. С начала года более 27 тысяч шымкентцев открыли депозиты в банке, а более 3 тысяч человек оформили займы на новую квартиру. Традиционная «ярмарка недвижимости» продлится в Корме два дня.