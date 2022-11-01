В Туркестане подделывали стиральные порошки известных брендов

В помещении, похожем на заброшенный ресторан кипело производство порошков контрафактных изделий. Полицейские Туркестана обнаружили целый подпольный цех, который подделывал всемирно известные стиральные порошки.

Бытовую химию изготавливали в сомнительных условиях. Здесь же на фейковые стиральные порошки клеили брендовый лейбл и уже под видом известной продукции отправляли на продажу. Правоохранители изъяли больше восьми тонн контрафакта. На организаторов подпольного цеха завели уголовное дело. Ведется следствие.

Галымбек Турусбеков, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области: «Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность подпольного цеха в Туркестане по изготовлению контрафактной продукции. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР УП г. Туркестан по ст.222 ч.1 УК РК «Незаконное использование товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, географического указания и наименования места происхождения товара».

«Липовый» хозтовар подделывали четверо мужчин, полицейские их уже задержали. Трое из них являются жителями Туркестана и один гражданин Узбекистана.

Галымбек Турусбеков, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области: «При обыске во дворе дома оперативники обнаружили порошкообразное вещество, расфасованное в мешки по 40 кг, в количестве около 200 штук. Кроме того, изъяты электронные весы, машинки для запайки и другие вещественные доказательства. Общий вес порошкообразного вещества составил более 8 тонн. Установлено, что мужчины расфасовывали порошок в полиэтиленовые пакеты, подделывая известные марки стиральных порошков, таких как «Ariel», «Миф», «Tide» и «Persil». В настоящее время собранные материалы подготовлены для передачи в ДЭР по Туркестанской области для дальнейшего принятия процессуального решения».

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