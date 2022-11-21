Воду с затопленных улиц откачали в Шымкенте

Прошедшие выходные отличились обильными осадками. В ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье дожди лили непрерывно.

А потому коммунальные службы Шымкента вели работы по откачке воды на подтопленных улицах практически круглосуточно.

Из-за осадков и поднятия грунтовых вод под ударом оказались Абайский, Енбекшинский и Аль-Фарабийский районы. Аким города поручил главам районов держать ситуацию на постоянном контроле и своевременно проводить работы по водоотведению.

В настоящее время подрядные организации и специалисты отрасли непрерывно выполняют соответствующие работы.

«В частности, в водозаборных работах задействованы 15 единиц техники по Абайскому району, 3 мотопомпы, 30 рабочих, 9 единиц техники по Аль-Фарабийскому району, 5 мотопомп, 25 рабочих, 7 единиц техники по Енбекшинскому району, 4 мотопомпы, 1 электронасос, 30 рабочих», — сообщили в пресс-службе акима Мурата Айтенова.

Как сообщили в акимате, дежурят специальные бригады, угрозы затопления жилых домов нет.

«Каждый раз у нас такая ситуация, дожди топят наши дворы. В этом году оперативно сработали, молодцы. Приехали, откачали столько воды. Конечно хочется, что бы эту проблему решили в корне. Неужели нельзя ничего придумать? Чтобы надолго решить эту проблему», — говорит Татьяна, жительница Шымкента.

«У нас, мы живем на Нурсате, таких последствий от дождя не было. Район новее, по сравнению с остальными, возможно поэтому здесь предусмотрены сливы, и они еще в рабочем состоянии. У нас все нормально, дождь шел, но потом все высохло», -говорит Турар, житель Шымкента.

Ситуация в городе находится на непосредственном контроле Мурата Айтенова и специалистов соответствующей отрасли, заверили в акимате.

Завтра, по сообщениям синоптиков Казгидромет, обильные осадки ожидаются завтра 22 ноября. Сразу после установится сухая, теплая погода, столбики термометров поднимутся до + 16-18 градусов.