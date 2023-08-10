Эффективная защита от ВИЧ: Как здоровому человеку не заразиться?

Как здоровому партнеру не заразиться ВИЧ-инфекцией?

В Шымкенте проводят антиретровирусную терапию. Пациентам выдают лекарства, благодаря которым заражение вирусом не грозит.

В Шымкенте сотни людей которые живут с партнёрами у которых положительный ВИЧ-статус. При этом они абсолютно здоровы, благодаря антиретровирусной терапии.

«Мы познакомились с партнером год назад и сейчас живем счастливо. Я не болею, так как принимаю до и после контактную профилактику и все замечательно», — говорит житель г. Шымкента.

Лекарства можно получить в СПИД центре, препараты и консультации для пациентов — бесплатные. Вылечить ВИЧ пока практически невозможно, но можно дать зараженным шанс вести нормальную жизнь, принимая комбинацию антиретровирусных препаратов, говорят врачи.

С положительным статусом ВИЧ-инфекции в Шымкенте живут около 2000 человек. Медики бьют тревогу: многие из инфицированных осознанно не проходят осмотр и не занимаются профилактикой.

Стоит отметить, последние годы качество и доступность медицинской помощи выросли, и человек с ВИЧ-положительным статусом, при условии, что он ежедневно принимает терапию, может жить полноценно, заводить семью, и рожать здоровых детей.