Бюджет Шымкента увеличился на 1 миллиард тенге

Бюджет Шымкента снова пересмотрели в сторону увеличения. Депутаты маслихата одобрили прибавку к городской казне в виде миллиарда тенге.

Дополнительные средства планируют направить на повышение зарплат педагогам, а также проведение электричества к дачному массиву «Кайнар булак». Но большая часть бюджетных денег уйдет на реконструкцию автодороги «А-2». Проект обойдется казне в 350 миллионов тенге.

«При уточнении проведен полный анализ доходной и расходной частей бюджета, внесены изменения в план. Общий бюджет увеличивается на 1 миллиард тенге. В результате размер городского бюджета составляет 604 миллиарда тенге», — говорит Ерлан Ескараев, руководитель управления экономики и бюджетного планирования г.Шымкента.