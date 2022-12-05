Главы районов Шымкента поменяли служебное авто на спецтехнику

В Шымкенте на уборку снега вышли сотни коммунальщиков мегаполиса. Не оставили в стороне и акимов. Главы районов с раннего утра сменили служебные авто на камазы.

У акимов районов сегодня ненормированный рабочий день.

«У нас сегодня рабочий график с ночи. Как снег пошел мы вышли на улицу и контролируем работу, помогаем очищать улицы. График у нас ненормированный», — сказал аким Аль-Фарабийского района Рашид Мынбаев.

Глава Енбекшинского района Досбол Есильбек курировал очистку улиц на камазе. Спецтехника проехала по отдаленным населенным пунктам и центральным улицам мегаполиса.

«У нас несколько десятков единиц спецтехники, все силы направлены на очистку нашего района. Нам помогают и сами жители. У нас ситуация стабильная», — сказал Досбол Есильбек, аким Енбекшинского района.

В Каратауском районе коммунальщики на ногах с двух ночи, вместе с главой района спецтехника объезжает все населенные пункты. Аким этого района вместе с сотрудниками работает на линии.

«У нас ситуация стабильная. Работы продолжаются. Мы очищаем улицы от снега и контролируем все»,- сказал Рахымберды Мулкеманов, аким Каратауского района.

В одном из самых густонаселенных районов Абайском районе работает в усиленном режиме спецтехника и сотрудники акимата. С раннего утра на линии — больше двухсот человек, задействованы десятки единиц спецтехники. Аким района Бухарбай Парманов лично контролирует ситуацию.

К слову, сами жильцы тоже могут выйти и помочь своим дворникам справиться со снегом, а не ждать, когда это сделает кто-то другой. По словам синоптиков, декабрь в этом году будет необычайно белым. В Шымкенте и Туркестанской области ожидаются осадки выше нормы.