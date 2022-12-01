Врачи рассказали симптомы опухоли головного мозга

Судьба мужчины решиться в ближайшие несколько часов. 73-летнему пациенту предстоит микрохирургическое удаление опухоли мозжечка.

Операционная нейрохирургического отделения областной клинической больницs Туркестанской области оснащена современным оборудованием для проведения высокотехнологичных медицинских услуг.

Улугбек Расулов, врач-нейрохирург, старший ординатор областной клинической больницы:

«В нашей операционной есть всё необходимое оборудование для проведения высокотехнологичных операций. Имеется микроскоп самого последнего поколения, нейро-навигационный аппарат и микро-инструментальный набор. Все врачи регулярно проходят обучение в России, Германии, Испании и Америке».

Пока специалисты не могут ответить на вопрос, что провоцирует рост опухоли мозжечка, как и любых других новообразований. Считается, что на развитие рака влияют многочисленные факторы, некоторые из которых человек может взять под контроль.

Абылай Серикбай, врач-нейрохирург областной клинической больницы:

«На данный момент современная наука не нашла причину возникновения опухоли — это совокупность причин. Могут повлиять стрессовые ситуации, местопроживания, генетические мутации, вплоть до употребляемой пищи».

Опухоль мозжечка обычно проявляется головными болями, головокружением, рвотой и снижением мышечного тонуса. Выявить опасное новообразование можно с помощью МРТ И КТ исследований, которые проводят в областной клинической больнице.

Абылай Серикбай, врач-нейрохирург областной клинической больницы:

«В более редких случаях люди случайно обнаруживают опухоль в связи с постоянными головными болями, пациент проходит профилактическое МРТ и выявляется рак».

Операция по удалению опухоли мозжечка – очень серьезное вмешательство. Даже если она проведена профессионально и без последствий пациенту необходимо наблюдаться у специалистов, пройти курс реабилитации и соблюдать здоровый образ жизни.

Абылай Серикбай, врач-нейрохирург областной клинической больницы:

«Мы стараемся как можно быстрее активизировать пациента, а после выписки, мы можем отправить пациента на динамическое наблюдение, либо к онкологу на химиолучевую терапию и мы все время на связи с пациентами».

Областная клиническая больница оснащена современной ангиографической системой, с помощью которой специалисты проводят диагностику и лечение острых нарушений мозгового кровообращения, без разрезов, через небольшие проколы. В ходе самой операции можно провести и компьютерную томографию. Такие высокотехнологичные, малоинвазивные операции выполняются по ОСМС.