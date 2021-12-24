До нового года осталось чуть больше недели.

Уже сейчас, предугадывая многометровые очереди в магазинах, казахстанцы начали закупаться продуктами. Что подать на горячее, какое блюдо сделать вторым — каждая хозяйка решает сама, но неизменным на каждом столе из года в год остается традиционное оливье. И мы решили посчитать во сколько обойдется новогоднее угощение.

Готовить мы будем из рассчета на четверых человек, полтора киллограмма. Нам понадобятся 5 яиц, картофель и морковь — 4-5 штук, горошек, соленые огурцы, майонез и пол палки колбасы. При этом последний ингридиент можно заменить на любое мясо. Но наш рецепт сегодня такой.

Если в 2020 яйца стоили 40 тенге за штуку, то в этом придется выложить 60 тенге. Картофель подорожал заметнее — если в прошлом году килограмм стоил 80 тенге, то в это уже все 290 тенге! Также и морковь взлетела до 290 тенге. Поднялась и цена на колбасу — разные ее виды подорожали в среднем на 200 тенге и выше. Сегодня мы взяли кусочек — 350 грамм — за 1,5 тысячи. А вот зеленый горошек мы нашли по акции чуть дешевле чем годом ранее. Цена на соленые огурцы тоже поднялась. Подорожал и майонез. Но на него бывает скидка.

Сравнительный анализ цен ингредиентов:

Декабрь 2020 год Декабрь 2021 год

Яйца — 40 тг. Яйца — 60 тг.

Картофель — 80 тг. кг. Картофель — 290 тг. кг.

Морковь — 80 тг.кг Морковь — 290 тг.кг

Колбаса (350 гр) — 1300 тг. Колбаса (350 гр) — 1500 тг

Зелёный горошек (425 гр) — 475 тг. Зелёный горошек (425 гр) — 367 тг.

Огурцы солёные (680 гр) — 770 тг. Огурцы солёные (680 гр) — 795 тг.

Зелёный лук/ укроп — 220 / 130 тг. Зелёный лук/ укроп — 300 / 170 тг.

Майонез (380 гр) — 445 тг. Майонез (380 гр) — 580 тг.

Оливье 2020 год: 3680 Оливье 2021 год: 4442

Итого, наше оливье за год подорожало на 760 тенге. Мы не посчитали, пожалуй, только соль и перец, которые есть на каждой кухне.

Готовить оливье в таких количествах, как в прошлом году, позволить себе сможет пожалуй не каждый казахстанец. Ведь потратиться придется и на другие угощения праздничного стола.

Конечно, оливье можно и купить. В супермаркетах килограмм готового салата — можно купить в среднем за 1500 тенге. Но ведь приготовленный своими руками, вкуснее.