Инвестиционные перспективы Шымкента

2022 год, судя по растущему объему инвестиций, стал успешным для Шымкента.

Индустриальных зон стало больше, появились новые производства. Динамично развивается малый и средний бизнес. Как результат, по итогам 2022 года, Шымкент признан лучшим городом республики, создавшим благоприятные условия для ведения бизнес-среды.

За четыре года в новом для себя статусе — города республиканского значения, Шымкент уверенно превращается в мегаполис. Вопрос о том, насколько Шымкент является привлекательным для инвесторов, отпадает сам собой: в городе активно осваиваются новые территории растущего города-миллионника.

Сейчас ведутся работы по созданию индустриальной зоны «Жулдыз», дополнительному расширению специальной экономической зоны «Оңтүстік», созданию агро-индустриальной зоны «Бозарык» и расширению транспортно-логистической зоны — дополнительно на ста тридцати шести гектарах.

«До 2025-го года сформирован пул из 66 проектов на сумму 622 миллиарда тенге с созданием почти восьми с половиной тысяч рабочих мест. В 2022-ом году запланирован запуск 14 инвестиционных проектов на сумму, превышающую, 51 млрд тенге, с созданием более тысячи новых рабочих мест. На сегодняшний день реализованы 6 инвестиционных проектов, трудоустроены 520 человек»,— говорит Береке Дуйсебеков, руководитель управления индустриально-инновационного развития предпринимательства г. Шымкента.

С 2022-го по 26-годы, сформирован пул из 283 инвестиционных проектов с более чем 20- тысячами новых рабочих мест. Из них, до конца 2022-го года была запланирована реализация 50 инвестиционных проектов, на сумму свыше 173 миллиардов тенге».

По итогам 9 месяцев, объем валовой промышленной продукции превысил 666 миллиардов тенге. В экономику Шымкента привлечены почти триста двадцать восемь миллиардов тенге инвестиций — на 20% больше прошлогоднего показателя. Количество субъектов малого и среднего бизнеса составило более ста тысяч, объем розничной торговли — 417 миллиардов 900 миллионов тенге.

Продукция совместных предприятий, открытых в индустриальной зоне «Тассай», пользуется большим спросом на рынке.

В 2022-ом году реализованы 65 инвестиционных проектов, на сумму 241 млрд. тенге, создано две с половиной тысячи новых рабочих мест.

Для предпринимателей и инвесторов в Шымкенте действует фронт – офис «Правительство для бизнеса-Shymkent Invest» по принципу «одного окна». Учреждение помогает снять ограничения на консультирование, оказание государственных услуг, сопровождение реализации инвестиционных проектов и обращение к инвесторам.

Еще одна инициатива дала результаты — создание при акимате штаба по вопросам привлечения инвестиций.

По итогам 2022-го года Шымкент признан лучшим в республике! В городе созданы благоприятные условия для ведения бизнес-среды. Шымкент показал высокие результаты по темпам роста внешних инвестиций в основной капитал несырьевого сектора.

В Новом, 2023-ем году, продолжится строительство многопрофильного медицинского комплекса, завода по производству картона, склад для хранения сельхозпродукции.

Шымкент стал привлекательным городом не только для крупного бизнеса. Казахстанцы охотно выбирают мегаполис для жилья. Преобразования в Шымкенте были бы невозможны без участия крупных инвесторов, которые задают тон в строительстве, внедряют новые энергосберегающие технологии, комплексно осваивают территорию с учетом всех потребностей будущих жильцов.