Инвесторы тюркоязычных стран будут работать в Туркестанской области

Для этого в регионе создадут крупнейшую специальную экономическую зону «Туркестан». В планах — привлечение инвестиций и создание как минимум 10 тысяч рабочих мест, передает OTYRAR.

О ходе привлечения инвестиций в регион речь шла на очередном собрании акима области.

В Туркестанской области, в соответствии с поручением Главы государства, создадут специальную экономическую зону «Туран». Особенность этого проекта в том, что инвесторы тюркоязычных стран будут работать в одном регионе. Место власти выделят в специальной экономической зоне «Туркестан». Здесь расположатся предприятия обрабатывающей промышленности без специальных ограничений. О ходе реализации программы рассказал председатель правления регионального Агентства по привлечению инвестиций и развитию экспорта «Turkistan invest» Баглан Жумашбеков.

«В июне 2019 года вышел приказ правительства №585. В августе того же года было принято решение для удобства привлечения инвестиций и создания инфраструктуры вести работы по принципу одного окна. Функции нашего агентства заключаются в привлечении инвестиций, путём создания благоприятных условий для инвесторов, а также анализ и экспертиза проектов. Также мы будем информировать потенциальных инвесторов о наших предложениях, организовывать встречи и презентации», — рассказал председатель правления регионального агентства по привлечению инвестиций и развитию экспорта «Turkistan Invest» Баглан Жумашбеков.

Главная цель этого проекта — развитие экономики и улучшение инвестиционного потенциала областного центра. Для этого в специальной экономической зоне «Туран» выделены 4 гектара земли. Но окончательная реализация нового проекта зависит от инвесторов. Поэтому глава области дал специальное поручение специалистам.

«Чтобы реализовать этот проект, мы должны рассматривать его с точки зрения импортозамещения и экспортного потенциала. Мы должны стараться вывести нашу продукцию на зарубежные рынки. Тогда у нас будет доход. Так что ваша основная задача привлечение инвестиций», — дал поручение аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

В Туркестанской области с 2022-2026 годы планируется реализовать 71 инвестиционный проект. Выручка в ходе их реализации составит 1 трлн 900 миллиардов тенге. При полном выполнении этого 5-летнего плана будет создано около 10 тысяч рабочих мест. В настоящее время реализованы 18 проектов на общую сумму 17 млрд 700 млн тенге. В результате было трудоустроено около тысячи граждан.