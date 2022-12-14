Как уцелеть во время гололедицы

Декабрь. Погода разная: то снег, то мороз, то оттепель. На дорогах и тротуарах скользко, особенно, если они не чищены или покрыты гладенькой плиткой.

Приходится снова вспоминать правила езды и ходьбы по скользким дорожкам. Этими прописными истинами не стоит пренебрегать, часто они могут сохранить нам здоровье, а иногда и жизнь.

Правильно ездим

В большом городе трудно обойтись без машины. Особенно, если каждое утро надо ехать на работу, везти детей в школу. Садясь за руль, прокручивайте в голове несколько важных пунктов: один, два три, четыре, пять.

Пункт 1. Держи дистанцию.

Зимой, выезжая на дорогу, помните, что расстояние до автомобиля, который движется впереди, должно быть в 2-3 раза больше, чем в летний период. Ведь длина тормозного пути на скользкой автостраде увеличивается в несколько раз. И только при такой дистанции можно безопасно затормозить, если машина перед вами вдруг резко затормозила, или ее занесло.

Пункт 2. Не лихачь.

На скользкой дороге не стоит передвигаться со скоростью больше 40-50 км/ч, потому что существует высокий риск заноса, а при торможении машина становится неуправляемой. А также на заснеженной дороге ее следует резко газовать. Трогаться лучше медленно и плавно.

Пункт 3. Тормози правильно.

Когда асфальт присыпан тонким слоем снега, не следует полагаться только на зимнюю резину. Шипованные шины предназначены для улучшения сцепки колес со льдом, но когда ледяная корка присыпана снегом, шипы неэффективны, потому что снег налипает на них и резина сильно скользит. Тормозить на такой трассе необходимо импульсивно, не допуская полной блокировки колес, говорят эксперты. 4-5-секундные нажатия на тормоз не дает срабатывать ABS, которая на ледяной корке увеличивает путь торможения машины в два раза. Не следует резко давить на тормоз, чтобы избежать длительного скольжения по дороге.

Пункт 4. Машину заносит! Без паники.

Очень сложно контролировать машину, которую начало крутить на гололеде. Такие «танцы на льду» часто заканчиваются серьезными ДТП. Если авто начинает кружиться, необходимо поставить колеса ровно – это останавливает кружение. При заносе руль держат прямо или проворачивают в сторону заноса и слегка тормозят. При торможении вес машины переместится на ее перед, а сцепление колес с асфальтом увеличится, что поможет выровнять автомобиль.

Водителю нужно запомнить этот алгоритм и прорепетировать свои действия в безопасном режиме, чтобы отработать их до автоматизма.

Пункт 5. Ты не один на дороге!

На трассе не стоит думать только о себе. Нужно контролировать другие авто, чтобы быть во всеоружии в опасной ситуации. На зимней дороге лучше не включать в салоне громкую музыку и не разговаривать по телефону, максимально сосредоточьтесь на участниках дорожного движения.

Особое внимание – перекресткам. Подъезжая к перекрестку, необходимо убедиться, что нет автомобиля, который не собирается останавливаться на свой красный и намерен успеть проскочить перед вами. В этом случае лучше подождать. Опытные водители рекомендуют придерживаться негласного правила ДДД: «Дай дорогу дураку». Не стоит также пытаться проехать перекресток на желтый свет светофора, потому что с поперечной стороны тоже может найтись кто-то, кому придет в голову такая же идея. В результате – столкновение. Машина – в утиль, люди – в больницу.

Правильно ходим

Как только выпадает снег, пешеходам не легче, чем водителям. Если зимние дороги в основном все же чистят, то до тротуаров руки не всегда доходят. Ходить по пешеходным дорожкам опасно, особенно, если они покрыты такой гладенькой глянцевой плиткой. Особенно ее любят хозяева «притротуарного» бизнеса – аптек, кафе, магазинчиков. Им кажется, что так красивее, а о безопасности пешеходов кто ж думает. Да и сами пешеходы должны подумать.

Поэтому выходите из дома, правильно одевшись и обувшись. Ваша одежда не должна сковывать движений и быть достаточно объемной – так теплее, да и падать в мягком пуховике менее болезненно. Капюшон на зимней куртке хорошо защищает от ветра и холода, но зато закрывает обзор. Человек в капюшоне практически не видит, что творится у него по сторонам. Переходя дорогу, обязательно опускайте его.

Обувь на каблуке – главное зимнее табу. Подошва ваших сапог и ботинок должна быть устойчивой. Обувь на абсолютно плоской подошве тоже не лучший вариант, особенно если подошва твердеет на морозе. Лучше всего в гололед обувать сапоги или ботинки с толстой рифленой подошвой со смешанным протектором (когда крупный рисунок сочетается с мелким).

Запомните, что наиболее опасны в гололед лестницы, обочины дорог, железные крышки люков, а также места с приличным уклоном. Естественно, участки тротуаров, покрытые гладкой плиткой. Старайтесь избегать этих мест.

Никогда не перебегайте в гололед дорогу перед летящей машиной, даже по пешеходному переходу.

Лучше подождите, пока автомобиль проедет или остановится. Водитель может отвлечься, а вы – поскользнуться и упасть прямо на дороге.

Чтобы не упасть, вырабатывайте у себя «зимнюю походку». Она не самая грациозная, но зато самая безопасная. При ходьбе чуть согните ноги, не напрягайте колени, наступая на всю подошву, идите мелкими шажками. Чем мельче шаг, тем лучше. Свободную летящую походку оставьте до теплых времен.

Откажитесь от разговоров по телефону на ходу, в крайнем случае, используйте гарнитуру. Если приходится нести что-то тяжелое, лучше пользуйтесь рюкзаком. Руки при ходьбе должны быть свободны. Но это не значит, что их можно сунуть в карманы. Если вы станете падать и не сможете подстраховать себя руками, это грозит серьезными травмами.

Учимся правильно падать

Если вы понимаете, что падаете, напрягите мышцы и постарайтесь сгруппироваться.

Если вы падаете назад, раскиньте руки в стороны, чтобы не приземлиться на локти. Выгните спину дугой, притяните подбородок к груди – это спасет от удара затылок. Если успеете сориентироваться, попробуйте перенести вес тела вбок: падение назад считается наиболее травмоопасным.

Если вы падаете вперед, то согните в локтях и напрягите руки, чтобы амортизировать удар. Если падаете на бок, то не расставляйте руки в стороны, а прижмите их к телу. Выгните спину дугой, сожмитесь в комок, притяните ноги к груди.

Если вы падаете на лестнице, закройте руками голову и лицо. Не пытайтесь затормозить падение, иначе получите больше переломов.

На какие части тела нежелательно падать?

На ягодицы: грозит травмами копчика или переломом шейки бедра.

На ладони вытянутых рук: чревато сложными переломами.

На колени: получите травму коленной чашечки.

На локти: приводит к переломам ключицы.

Если вы все же неудачно упали, то обязательно обратитесь в травмпункт. Помните, не все травмы проявляются сразу, поэтому лучше перестраховаться.

Когда можно заподозрить у себя перелом

Есть такая примета: если очередь к травматологу выросла в разы, значит, на улице снежная зима. При переломе быстрое обращение к врачу обязательно. Но как же заподозрить перелом? Запомните наиболее частые симптомы.

К числу типичных признаков, свидетельствующих о переломе костей, относятся:

* боль – может быть как резкой, невыносимой, так и вполне терпимой;

* припухлость, отечность;

* образование гематомы, синяка;

* обесцвечивание кожи вокруг пораженного участка;

* невозможность нагружать травмированную зону, например, опереться на ногу, толкнуть что-то рукой, пошевелить пальцами;

* кровотечение (при открытом переломе).

На фоне сильного болевого синдрома могут возникнуть головокружение, тошнота и даже потеря сознания.

Чтобы уменьшить риск переломов, старайтесь сделать свои кости более прочными. Для этого обратите внимание на свое питание. Ваш рацион должен быть богат кальцием – это молочные продукты. Обеспечьте себе доступность витамина D – в наших южных широтах это несложно: при любой возможности подставляйте лицо и ладошки под солнечные лучи. Обязательно давайте своим костям и мышцам физические нагрузки с отягощением, а также тренировки, включающие ходьбу, бег, танцы.

Яна КОТТ