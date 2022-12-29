Как выглядит новогодний Шымкент

В Шымкенте царит новогоднее настроение, яркое убранство почти во всех уголках города. Без праздника не остались даже жители отдалённых окраин: новогодние ёлки установлены в каждом районе мегаполиса.

Главная елка Шымкента установлена на проспекте Республике. Она искусственная, но величественная. Ёлка украшена сверкающими гирляндами и снежинками. Чтобы горожане почувствовали новогоднее настроение, вечером на новогодней красавице зажигаются огни.

Новогоднюю иллюминацию зажгли во всём мегаполисе. Ощущение праздника передает настоящая феерия света. Зрелище завораживает прохожих.

«Мне нравится главная елка, ночью здесь очень красиво. Новогодняя атмосфера здесь невероятная, поздравляю всех с наступающим! Желаю Шымкенту процветания!»;

«От души, все красиво! С наступающим всех! Постарались, просто прелесть! Разве это плохо? Ведь мы же как стараемся, радоваться жизни, радоваться людям. Мы Новый год встречаем»;

«Здесь так красиво, мне очень нравится, елка такая классная и высокая. Еще нравится цифра 2023. Я с друзьями пришла, фотографируемся!»,- говорят жители Шымкента.

Это время наполнено волшебством для детей. Для взрослых — всегда ожидание чуда и удивительных перемен. Жители и гости Шымкента ходят вокруг ёлки, выбирая правильный ракурс для фотографии.

«Да, удалось я считаю. Я мало где появляюсь, в основном на плазе, там нормально. Главная елка тоже красивая, особенно на плазе и в меге», «Все красиво, мне нравится. Днем, возможно, украшения не так эффектно выглядят, а когда стемнеет — очень красиво. Я с внуками гуляю вечерами, фотографируемся!»;

«Поздравляю вас с Новым годом!»,- говорят шымкентцы.

Погулять по украшенному городу, подарить праздник себе и детям, сделать фото и насладиться новогодним декором горожане смогут несколько недель. Новогодняя атмосфера Шымкенту обошлась почти в 41 миллион тенге. Расходы на оформление взяли на себя акиматы четырех районов мегаполиса. Самые большие расходы пришлись на Каратауский район — 17 миллионов тенге. В 11 миллионов тенге обошлось оформление Абайского района. На 6,5 миллионов тенге украсили Аль-Фарабийский район Шымкента. Самым бюджетным оказался Енбекшинский район — меньше 6 миллионов тенге.