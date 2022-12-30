Кредит для бойфренда. Девушку обманул возлюбленный на 2 млн тенге

На 2 275 000 тенге обманул возлюбленный свою девушку. Она оформила кредит на себя, чтобы улучшить финансовое положение молодого человека, но тот оплачивать долг не собирался.

Кроме того, 28 — летняя девушка сдала в ломбард личный смартфон за который получила 250 000 тенге наличными. Эти деньги она тоже отдала парню.

Всю сумму подозреваемый потратил на личные нужды, а девушка до сих пор не может вернуть свои деньги.

Полиция задержала мошенника в течении суток. Им оказался 29 летний безработный парень. В свое оправдание он ответил, что пошел на такие меры по нужде и сожалеет о содеянном.

Сейчас по факту завели дело по статье «Мошенничество» проводится досудебное расследование.