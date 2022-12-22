Мама школьника нанесла побои педагогу в одной из школ Туркестанской области

Конфликт между родителем и учителем в одной из школ Туркестанской области попало на видео. Запись распространилась в социальных сетях.

На кадрах две женщины сначала спорят возле одного из кабинетов учебного заведения. Затем одна из них хватает другую за куртку и толкает к стене. Несколько секунд словесной перепалки и педагог оказывается сбита с ног и лежит на полу. Очевидцами происходящего стали дети и учителя, они пытались разнять женщин, но безуспешно.

«Ситуация находится на контроле управления образования Туркестанской области. Дело было передано в полицию. Но через несколько дней родительница пришла в школу с извинениями перед коллективом и пострадавшим педагогом. Обе стороны пришли к взаимному компромиссу«, — сообщили в управлении образования Туркестанской области.