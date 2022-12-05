На усиленный режим очистки снега перешли службы Шымкента

В Шымкенте установилась настоящая зимняя погода: ночью ударил морозец, а земля покрылась плотным слоем снега. Мегаполис от снежных заносов вышли очищать 965 человек и более 150 единиц техники, передает OTYRAR.

На усиленный режим очистки снега перешли все районы мегаполиса. Работы по благоустройству были организованы с раннего утра. Внутриквартальные дороги, тротуары и прилегающие территории обрабатывают противогололедными средствами.

Как сообщает акимат, городские службы будут работать круглосуточно. Как сообщают синоптики, снег будет идти на протяжении всего дня, зато всю неделю осадков не ожидается, правда минусовая температура продержится как минимум 8 дней. О том каким будет декабрь месяц можно почитать тут.

Как ведутся работы по уборке снега в каждом районе?

Итак, в Каратауском районе 26 единиц спецтехники ТОО «Жасыл жер», в том числе 20 единиц техники для уборки снега на дорогах, 7 единиц техники для очистки пеших путей и тротуаров. На борьбу со снежными заносами вышли 320 человек. На дорогах района засыпали 410 м3 инертного вещества.

На территории Енбекшинского района в уборке задействована 31 спецтехника ТОО «Build Stroi», в том числе 20 для уборки снега на дорогах, 5 для уборки тротуаров. Общее количество рабочих -230 человек. На дорогах и улицах посыпано 315 м3 инертного вещества.

Что касается Абайского района, тут так же активно ведется работа по очистке снега. В уборке задействована 31 спецтехника ТОО «Build Stroi», в том числе 20 для уборки снега на дорогах, 5 для уборки пеших путей. Работают около 230 человек.

В Аль-Фарабийском районе работает 33 единицы техники ТОО «Build Stroi», в том числе 20 единиц техники для уборки снега на дорогах, 7 единиц техники для очистки пеших путей. В работах по очистке снега задействовано 185 человек.