Наркотики в трусах пытался пронести россиянин на границе Казахстана

О необычном способе перевоза наркотиков на границе Казахстана и Узбекистана рассказали в Департаменте полиции Туркестанской области.

В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение о задержании на пограничном посту «Жибек жолы» подозреваемого в контрабанде наркотиков. На молодого человека, переходившего пропускной пункт из Узбекистана в Республику Казахстан, сработала служебная собака по кличке Капелла. Мужчина оказался гражданином России. При обыске подозреваемого оперативники изъяли у него из нижнего белья содержимое наркотического вещества.

«Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу. Согласно заключению наркотическим средством оказался гашиш. Данный факт зарегистрировали по статье “Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов ограниченного обращения”. В настоящее время в отношении иностранца проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован», — рассказали в департаменте полиции Туркестанской области.