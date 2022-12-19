О процессе легализации иностранных авто рассказали в областном ДП

Подать заявку на регистрацию иностранных авто можно в 3 Спец-ЦОНах Туркестанской области. Они расположены в Туркестане, Сарыагаше и в с. Аксукент Сайрамского района.

Подробнее рассказал начальник Управления административной полиции ДП полковник полиции Алмасхан Тастанбеков.

Процесс легализации будет проходить следующим образом. Заявление на легализацию можно будет подать через портал “Электронного правительства” или путем личного обращения в СпецЦОН. После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль предоставляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов.

Затем уплачиваются первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины за техпаспорт и госномер, а также если требуются, таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер.

Иностранные авто, не состоящие на учете ни в одной стране, также подлежат регистрации. Для этого авто проверят по криминалистическим учетам — находится ли оно в угоне или под залогом. Меры административного характера к нарушителям будут приниматься после завершения легализации.