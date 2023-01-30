Первые итоги легализации авто в Туркестанской области

В Туркестанской области за 6 дней казахстанские номера получили около 400 иностранных автомобилей.

Еще более 2800 заявлений находится на рассмотрении. Стоит полагать, что реализация программы проходит успешно, говорят специалисты.

В том числе, 827 автомобилей прошли предпроверку по базам данных. Из них легализацию прошли 396 авто. Большая часть из них привезены из Российской Федерации, всего 3 авто из Армении.

Напомним, данная акция будет проводиться только до 1 июля 2023 года.Легализовать иностранные автомобили можно только те, которые были ввезены в нашу страну до 1 сентября 2022 года.

Для регистрации требуется заявление от автовладельца, удостоверение личности заявителя, паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транспортного средства, документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.