Легализация авто временно приостановлена в Шымкенте

Прием документов на процедуру легализации иностранных автомобилей временно приостановлен.

Об этом рассказали в пресс-службе ГК Правительства для граждан по Шымкенту.

«Сообщаем, что в связи с некорректной работоспособностью информационной системы по регистрации транспортных средств МВД РК по Казахстану временно приостановлен прием документов по легализации иностранных авто в СпецЦОНах», — говорится в сообщении.

Ответственные службы работают над восстановлением работоспособности системы. О возобновлении приёма в спецЦОНах будет сообщено дополнительно.