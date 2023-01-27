114 авто легализовали в Шымкенте за 4 дня

С момента старта легализации иностранных автомобилей в Шымкенте 114 автовладельцев получили казахстанские номера.

Как сообщили в ДП, в настоящее время уже предварительно одобрено 1215 заявок. Легализовано 114 авто с выдачей казахстанских техпаспортов и госномеров.

Отметим, легализации подлежат легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана до 1 сентября 2022 года.

До 1 июля текущего года владельцы иностранных транспортных средств смогут легализовать их, оплатив сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).