Оскандалившегося полковника полиции отстранили от службы

Полковник полиции лишился должности в Туркестанской области. Замначальника Казыгуртского районного отдела полиции уволили после нашумевшей видеозаписи.

Полицейские устали терпеть издевательства вышестоящего по званию и должности и обнародовали запись с внутренних камер наблюдения. Широкоплечий мужчина в майке и шортах, идущий по коридорам райотдела, почти каждому проходящему мимо подчиненному успевал раздавать тумаки. Кроме этого, регулярно требовал деньги с участковых – так уверяют сотрудники полиции. Дело пришлось рассматривать дисциплинарной комиссии.

«На заседании дисциплинарной комиссии департамента полиции Туркестанской области рассмотрели ответственность сотрудника, и было решено освободить его от должности. Продолжается досудебное расследование по статье 362 УК РК «Превышение власти и должностных полномочий«, — говорит Гульнар Абдижаппарова, официальный представитель ДП Туркестанской области.