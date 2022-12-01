Памятные даты и забавные праздники декабря

Привет, декабрь! С началом календарной зимы, с завершающим месяцем года! Предлагаем наш традиционный календарь, сотканный из разных дат как серьезных, так и шуточных.

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день невролога, День Антарктиды, День без искусства, День поедания красных яблок.

2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства, День 2D-дизайнера, Всемирный день компьютерной грамотности, День дворняги, День оладьев, День безопасной бритвы, День фортуны, День прогулов, День пушистой нежности, День благодарности бармену, Международный день модельной железной дороги.

3 декабря — Международный день инвалидов, Всемирный день компьютерной графики (3D-дизайнера), Международный день борьбы с пестицидами, День крыши над головой, Международный день баскского языка, День яблочного пирога, День положительных ответов.

4 декабря — Международный день объятий, День заказа подарков Деду Морозу, День угощения птиц и белок, День печенья, День вина «Каберне Фран», Международный день гепарда, День игрального кубика, День «Носите коричневую обувь», День душистых носков.

100 лет французскому актеру Жерару Филиппу, наш зритель знает его по фильму «Фанфан-Тюльпан».

5 декабря — Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, Всемирный день почвы, Всемирный день ниндзя, Самый несносный день в году, День поющих звезд, День отмены «сухого закона» в США.

6 декабря — День прокуратуры в Казахстане, День рождения микроволновой печи, День рождения Санта-Клауса, День святого Николая (католический), День «Наденьте свои ботинки», День гаспачо, День ростовщика, День рыжих мыслей, День варежки, День «Не носи чужую обувь» (идея — напоминание о правилах личной гигиены).

95 лет кинорежиссеру Владимиру Наумову (фильмы совместно с реж. А. Аловым «Бег», «Легенда о Тиле», «Тегеран-43» и др.).

7 декабря — Международный день гражданской авиации, День собутыльника, День любителей поспать, День написания писем, День сахарной ваты, День кисельных девиц.

81 год исполнится нашему земляку Мурату Журинову, ученому, химику, президенту Национальной академии наук РК, экс-министру образования РК.

8 декабря — Международный день художника, День шоколадного пирожного, День сала, День путешественника во времени, День великого незнания, День орнаментальной музыки, День бармена в США, День «Возьми к сведению» (иногда полезно брать что-то полезное к сведению. Это праздник в честь этого обстоятельства).

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией, Международный день памяти жертв преступления геноцида, Егорий Осенний (Юрьев день), День рождения компьютерной мыши, День грузчика, День рождественской открытки, День кондитерских изделий, День ламы, День рождения Оле-Лукойе, День оживления.

10 декабря — Всемирный день футбола, День прав человека, Международный день прав животных, День Нобеля, День сидения на окне, Международный день условно бесплатных программ.

11 декабря — Международный день танго, Международный день гор, Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой, в соседней России — День Андреевского флага, День колец из лапши, День северного сияния в холодильнике, Мировой день зажженных свечей, Всемирный день хорового пения.

158 лет назад родился Баймырзаулы Нурмагамбет (Балуан Шолак) — казахский народный акын, певец, композитор, прославленный борец. В молодом возрасте его прозвали Балуан Шолаком — беспалым борцом, так как он отличался большой силой и не имел пальцев на правой руке, отморозив их в детстве.

100 лет со дня рождения Николая Озерова, спортивного комментатора. Автор фраз: «Такой хоккей нам не нужен!», «Вот опасный момент! Бросок! Гол!!!» и др.

12 декабря — День сотрудников таможенных органов в Казахстане, Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения, Международный день нейтралитета, Международный день хеви-метал, День придурковатости, День пряничного домика, День почесывания за ухом, День амброзии.

94 года назад родился Чингиз Айтматов — писатель, Герой Соцтруда. Его книги переведены более чем на 176 языков мира, изданы в 128 странах. По произведениям Айтматова снято свыше 20 фильмов.

13 декабря — День медведя, День горячего какао, День лошади, День скрипки, Праздник живота, День ванильного неба.

14 декабря — День обезьян, День бесплатной доставки, День рыбной похлебки с чесноком, День выпускания птиц души.

15 декабря — Международный день чая, День Заменгофа (праздник эсперантистов), Ночь валяния под лавкой, День приручения уличных фонарей, День кошачьих пастухов (праздник для всех, кому приходится сталкиваться с разочарованием от попыток управлять неуправляемым).

71 год назад родился Заутбек Каусбекович экс-аким ЮКО, дипломат, государственный деятель, первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов.

16 декабря — День независимости Республики Казахстан, День покорения вершин, День лохматых, День мировой немоты и тишины; День еды, покрытой шоколадом; День аутсайдера, День уродливого рождественского свитера.

93 года назад родилась Бибигуль Ахметовна Тулегенова — казахская оперная певица (колоратурное сопрано), актриса, педагог, народная артистка СССР.

90 лет композитору Родиону Щедрину, автору огромного ряда произведений, одно из знаменитых — «Кармен-сюита», в котором блистала балерина, его супруга Майя Плисецкая.

17 декабря — Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости, праздник выкаблучников, праздник утренних иллюзий, День ванных флотилий, День кленового сиропа.

18 декабря — Международный день мигрантов, День арабского языка, День энергетика в Казахстане, Ханука (праздник свечей) в Израиле, День выпечки печенья, День сворачивания в клубочек, День жареного молочного поросенка, День разговора по телефону как эльф, День близнецов.

75 лет Стивену Спилбергу — одному из самых коммерчески успешных кинорежиссеров в истории, лауреат многих премий, в частности, трех «Оскаров» («Парк Юрского периода», «Список Шиндлера», «Спасти рядового Райана»).

50 лет назад родился Алихан Асханович Смаилов, Премьер-министр Республики Казахстан.

45 лет назад родилась Лейла Султанқызы Сенгирбекова — казахстанская телеведущая, телевизионный продюсер, медиаменеджер и известный журналист.

19 декабря — Международный день помощи бедным, День святого Николая, День рождения линолеума, День скрещивания пальцев, День поиска вечнозеленой елки, День эмо, День овсяных маффинов, День вечнозеленых растений.

123 года назад родился Кудайберген Куанович Жубанов — казахский ученый-языковед, тюрколог, филолог, общественный и государственный деятель, один из организаторов первой казахской академии — Казахского филиала Академии наук СССР.

20 декабря — Международный день солидарности людей, День Государственной фельдъегерской службы в РК, День радостной песни, День баночной тусовки, День сангрии (это слабоалкогольный напиток из вина и фруктов).

80 лет назад родился наш земляк Дулат Исабеков — казахский писатель, лауреат Госпремии РК, лауреат премии «Платиновый Тарлан» РК.

60 лет назад родился еще один наш земляк Нургали Даулетбекович Билисбеков — заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК.

21 декабря — День зимнего солнцестояния, День принятия международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, День рождения баскетбола, День рождения кроссворда, День повара японской кухни, День жареных креветок, День киви, День пожимания лап, День благодарности миниатюрным девушкам, День фонарика, День вздора (праздник задуман с целью дать возможность выразить любые разочарования); День, чтобы посмотреть на светлую сторону.

105 лет немецкому писателю, лауреату Нобелевской премии Генриху Теодору Бёллю («Глазами клоуна», «Дом без хозяина», «Ирландский дневник»).

22 декабря — День энергетика, День архивиста в РК, День бардовской песни, День обмена печеньем, День наступления ночи, День коротышек, День хлеба с финиками и орехами.

163 года назад родился Бактыгерей Кулманов — один из известных лидеров Алашского движения, член правительства Алаш Орды, депутат 1- и 2-й Государственной думы, известный востоковед.

85 лет детскому писателю Эдуарду Успенскому, литературному «папе» Чебурашки.

23 декабря — Международный день сноубординга, праздник человеческого света, День семейных корней (праздник родословия), День снежных ангелов, День внутреннего света (светский праздник, который фокусируется на «позитивных, светских человеческих ценностях разума, сострадания, человечности и надежды»).

85 лет назад родился наш земляк Мынжасар Мангитаев — композитор, лауреат Госпремии, заслуженный деятель искусств, народный артист РК и автор сотен симфонических произведений.

54 года назад родилась Ольга Васильевна Шишигина — заслуженный мастер спорта РК по легкой атлетике, олимпийская чемпионка.

24 декабря — День путешествий по витринам, Сочельник (католический).

112 лет назад родился Бауыржан Момышулы — легендарный военный деятель, полководец, Герой Советского Союза, писатель, участник Великой Отечественной войны.

25 декабря — Рождество Христово (католическое), День дарения елочных праздничных шаров, День без буквы «Л», День тыквенного пирога.

83 года назад родилась Фариза Унгарсыновна Унгарсынова — народная поэтесса Казахстана, лауреат Госпремии РК.

26 декабря — Международный день крупье, День подарков, День нытика (праздник поддержки тех, кто излишне опечален), праздник глубокого снега, День охоты на сны, День благодарственного письма, День карамельной трости.

128 лет назад родился Турар Рыскулов — видный политический деятель Казахстана, историк национально-освободительного движения на Востоке, один из первых историков Средней Азии, участник национально-освободительной борьбы 1916 года.

27 декабря — День соблазнения, День шиворот-навыворот (Как праздновать? В этот день разрешается все. Главное — это полет фантазии и положительные эмоции, выход за рамки ограничений. Ведь кто сказал, что чай нужно мешать только ложкой, а не вилкой или вообще ножницами? А кто придумал, что штаны, рубашки и пиджаки должны застегиваться спереди, а не сзади?), День вырезания снежинки из бумаги, День «Сходи в зоопарк», День фруктового пирога.

200 лет со дня рождения Луи Пастера — это французский химик и микробиолог, один из основоположников микробиологии, создатель научных основ вакцинации и вакцин против сибирской язвы, куриной холеры и бешенства.

119 лет назад родился Сарсен Аманжолович Аманжолов, видный ученый-тюрколог, один из основоположников казахского языкознания, автор первой грамматики казахского языка для начальной школы, создатель учебников и программ для вузов Казахстана.

28 декабря — Международный день кино, День продолжения банкета, День шоколадных конфет, День «Позвони другу», День поиска северного оленя, День игры в карты, День загрузки.

29 декабря — День «Встань на весы», День «Еще столько всего надо сделать!», День «Тик-так» (праздник призывает нас максимально использовать время для выполнения тех задач, которые могут быть выполнены за это время), Международный день виолончели, День розыска забытых благодарностей, День без прерываний (и все же попробуйте).

84 года назад родился еще один наш земляк Аскар Сулейменов — писатель, литературный критик, драматург, лауреат Госпремии РК.

30 декабря — День заворачивания подарков, День образования СССР, Праздник необыкновенных изменений в последнюю минуту, День бекона, День пищевой соды.

31 декабря — Канун Нового года, День шампанского, День принятия решений, Завершение финансового года, День медитации о мире на планете; День троп, усыпанных конфетти и блестками; Несчастливый день (искренне желаем вам удачи — избавляйтесь от неудач), День всеобщего часа мира.

108 лет назад родился Абусагит (Абиш) Мусульманкулович Жиренчин — писатель, журналист, основоположник казахского книговедения, один из первых исследователей творчества Абая.

100 лет Энтони Хопкинсу — это британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор. Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон».

Вот и все. Добавляйте свои события! У вас есть на это право.

Календарь декабря собирала Фарида ШАРАФУТДИНОВА