Полицейский, отпустивший нарушителя, остался без работы

В Шымкенте сотрудника Департамента полиции уволили за то, что он отпустил нарушителя ПДД и не привлек его к ответственности.

Полицейский отпустил нарушителя. Инспектор службы полка патрульной полиции во время несения службы остановил машину марки Hyundai «за несоблюдение требований пользования ремнями безопасности». Оказалось, что водитель был лишен права управления транспортным средством.

Однако, старший лейтенант полиции незаконно освободил водителя от административной ответственности, тем самым проявив бездействие. Данный факт был зафиксирован на видеожетон сотрудника полиции, через некоторое время сотрудник специально его отключил. Правда, не без последствий.

«Своими действиями указанный сотрудник полиции грубо нарушил требования приказа МВД и проявил признаки коррупционного характера, в связи с чем, по решению Дисциплинарной комиссии сотрудник полиции был освобожден от занимаемой должности», — рассказали в полиции.