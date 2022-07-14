Полицейские задержали афериста, обещавшего привезти товар из-за рубежа подешевле

В дежурную часть Сарыагашского РОП с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Келесского района.

По словам женщины, некий знакомый предложил ей купить одежду из Узбекистана по низкой цене и продавать ее в г. Алматы. Войдя в доверие, мошенник выманил у потерпевшей 500 000 тенге, якобы на покупку товара и исчез.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате всесторонних оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, ранее судимого, жителя Сарыагашского района.

Как выяснилось, не сделав для себя никаких выводов, мужчина повторно совершил преступление. Полученные обманным путем деньги аферист потратил на собственные нужды. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют жителям не проявлять доверчивость к малознакомым людям. Также не стоит передавать деньги и имущество незнакомым лицам, предлагающих сомнительные услуги.