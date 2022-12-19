Уникальную операцию по восстановлению слуха будут проводить в Туркестане

В центральной больнице Туркестана проводят уникальные операции. Только в одном оториноларингологическом отделении проведены 700 хирургических вмешательств.

Медицинскую помощь могут получить от новорождённых до людей преклонного возраста. Скоро на базе этого отделения будут проводить кохлеарную имплантацию. Она требуется для пациентов с двухсторонней тугоухостью и глухотой тяжелой степени.

После резидентуры в столичной больнице, Нурсултана Абена пригласили в оториноларингологическое отделение центральной больницы Туркестана. В отделении, с ноября 2021-го года, провели уже 700 операций. Здесь получают медицинскую помощь не только жители областного центра, но и пациенты из Кызылординской и Жамбылской областей. Молодой специалист с гордостью демонстрирует современное оборудование.

Нурсултан Абен, врач-оториноларинголог:

«Таких аппаратов — для определения нарушения слуха — только два — в Шымкенте и у нас в Туркестане. Мы работаем вместе с сурдологом».А этот аппарат опеределяет степень нарушения слуха. Аудиометр определяет степень обострения».

В отделении 25 мест для ЛОР пациентов и 15 — с челюстно-лицевой формой заболевания. Здесь проводят операции и консервативное лечение.

Гаухар Рысбаева:

«Я так благодарна врачам, медсёстрам, всему персоналу Туркестанской городской больницы. Благодаря их заботе и профессионализму, я чувствую себя хорошо. Желаю коллективу больших успехов, пусть все проводимые операции будут удачными».

Специалисты не только этого отделения, но и кардиологи, нефрологи, урологи, гинекологи, травматолги, ангиохирурги постоянно повышают квалификацию.

Гульжан Конысова, заместитель главного врача Туркестанской городской центральной больницы:

«В следующем году наши два врача пройдут обучение в Израиле. Также обучение проходят наши в Астане. На базе ЛОР-отделения мы планируем провести уникальную операцию — кохлеарную имплантацию. Она трубуется для пациентов с двусторонней тугоухостью или глухотой тяжелой степени».

На базе городской центральной больницы проводят мастер-классы. Детский врач из Астаны провел с местными специалистами по челюстно лицевой хирургии около сорока операций.