В Шымкенте 66 человек обманули, обещая работу в Турции

В Шымкенте разгорается скандал с очередной компанией обещавшей отправить на заработки теперь уже в Турцию жителей города и Туркестанской области.

Более шестидесяти человек заплатив деньги за трудоустройство, оказались обманутыми фирмой обещавшей работу на строительстве турецкой атомной электростанции.

Эти мужчины должны были строить атомную электростанцию в Турции. Так им говорили. Кто-то увидел объявление о наборе рабочих в интернете, другие узнали от знакомых. Помимо бесплатного проживания в теплой стране, одежды и трехразового питания, желанной работа стала из-за зарплаты в 700 тысяч. Наверное, поэтому первоначальный взнос всего лишь в 71 тысячу тенге никого не смутил. Работа мечты, как и администрация компании, в один момент просто исчезли. Офисы внезапно закрылись, по контактным телефонам никто не отвечает.

«Нам сказали, что необходимо заплатить по 142 тысячи тенге. Половину суммы, а это 71 тысячу тенге нужно оплатить сейчас, а вторую часть по прилёту в Турцию. Конечно, мы обрадовались, дали расписки и заплатили по 71-ой тысяче тенге. Со всего Казахстана собралось около двух тысяч человек», — говорит житель Жетысайского района Туркестанской области Бауыржан Байтурсынов.

«Мы прошли регистрацию и подписали договоры. Нам удалось выяснить, что компания «Титан» в которой мы зарегистрировались находится вообще в Алматы. Первый поток работников должен был вылетать 23 декабря. Но, вылет не состоялся. А второму и третьему потоку людей сообщили, что одна бригада уже вылетела. Все разозлились и пришли сюда«, — добавляет житель г. Шымкента Нурдаулет Давранов.

По указанному юридическому адресу в Алматы расположен частный дом. Попытки встретиться с владельцем недвижимости успехом не увенчались.Тем временем, к собравшимся у шымкентского филиала компании подъехали сотрудники полиции. Люди написали коллективное заявление. В Аль-Фарабийском районном управлении полиции сообщили, что с требованием принять меры против действий компании обратилось 66 жителей Шымкента и Туркестанской области.

«Данный факт зарегистрирован по факту «Мошенничество». То есть, по статье 190 УК РК. В данное время проводится досудебное расследование», – рассказал заместитель начальника Аль-Фарабийского районного управления полиции г. Шымкента Жанибек Турлыбаев.

Правоохранители добавили: установлены подозреваемые – 7 менеджеров ТОО, директор и учредитель. Проводится работа по их задержанию. Люди, которые остались без работы, требуют найти руководство компании и вернуть хотя бы их взносы.