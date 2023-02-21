Полмиллиона отдала женщина «помогайке» за работу в школе

Осторожно. Полицейские Шымкента сообщают об участившихся фактах мошенничества с трудоустройством.

Так называемые «помогайки» обманом выманивают крупные суммы у безработных. В этот раз на уловку мошенника повелась 36-летняя женщина, мечтающая стать преподавателем в школе.

Женщина заплатила за вакансию 500 тысяч тенге. Ожидания желаемого затянулись, в итоге пострадавшая обратилась в полицию.

Стражи порядка вышли на след злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Его задержали и возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК “мошенничество”. Сейчас ведется досудебное расследование.