В Шымкенте количество детских садов увеличили в 8 раз

Р уководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева подвела итоги первой половины учебного года.

2022 год указом президента республики Касым Жомарта Токаева был объявлен годом детей. Это решение отразилось практически на всей сфере образования. Всего в Шымкенте было проведено 84 мероприятия в области образования по 7 направлениям. На их реализацию было выделено 44 миллиарда 600 миллионов тенге, это на треть больше чем в 2021-м году.

«Конечно же эти деньги пошли не только управлению образования. Средства шли на строительство школ и детских садов, игровых площадок, на проведение праздничных и культурных мероприятий для детей. Первое направление согласно указу президента республики это обеспечение достаточного числа объектов дошкольного образования. Таким образом сегодня в Шымкенте насчитывается 556 таких объектов образования. Если 4 года назад в городе насчитывалось всего 68 детских садов, то на сегодня их число уже 556. В этом году к ним ещё добавилось 40 дошкольных учреждений образования», — говорит руководитель управления образования г. Шымкента Жанат Тажиева

Помимо этого сегодня ведётся строительство школы искусств с охватом до 5 тысяч детей и Дворца школьников, где смогут заниматься почти 12 тысяч ребят. Для достижения качества в сфере технического и профессионального образования в новом учебном году на основе государственного заказа было выделено 11 тысяч 169 мест. Более 70% выделенных гос.заказов приходится на рабочие специальности по необходимым направлениям «информационно-коммуникационные технологии», «производственные и инженерные технологии», «сфера услаг», творчество и дизайн» и другие. Зашёл на брифинге разговор и о предстоящих новогодних праздниках. Проводить новогодние ёлки учителям рекомендовано собственными силами.

«В этом году запрещено собирать с родителей детей деньги на проведение новогодних праздников. Приглашение аниматоров и профессиональных организаторов праздников бьёт по карману родителей. Поэтому по всем учреждениям образования были высланы письма с предупреждением. В распоряжении указано, что все праздничные вечера и торжественные мероприятия должны проводиться только силами самих образовательных учреждений”, — рассказала руководитель управления образования г. Шымкента Жанат Тажиева.

25-го декабря в выставочном зале Корме состоится президентская ёлка. На неё будут приглашены 300 учеников шымкентских школ из социально незащищённых слоев населения. В ходе праздника детям будут вручены новогодние подарки.