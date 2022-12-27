В Шымкенте количество изнасилований сократилось на 50%

Жители южного мегаполиса стали меньше подвергаться сексуальному насилию. Об этом сообщили в прокуратуре Шымкента в ответе на официальный запрос редакции OTYRAR.

По информации прокуратуры, в этом году в Шымкенте зарегистрировано 18 фактов изнасилований. Тогда как в прошлом году жертвами насильников стали 36 потерпевших. Положительная статистика наблюдается и в отношении несовершеннолетних. Таким образом, с начала 2022 года в Шымкенте зафиксировали 4 факта сексуального насилия детей. Это на 55 % меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

«Отдельной строкой стоит упомянуть и развращение малолетних. Это совершение развратных действий, но без применения насилия в отношении лиц не достигших 14-летнего возраста. Здесь сокращение составило 90%. В этом году в Шымкенте зафиксировали 1 подобный случай, против 10 фактов развращения в 2021 году», — сообщили в ведомстве.

Показатели бытового насилия также уменьшились, правда на незначительные 4,3%. От рук домашних тиранов в прошлом году пострадали 23 человека, а в этом 22. На 13 дел из 22 фактов бытового насилия уже вышли приговоры. Еще три сейчас находятся на рассмотрении, по остальным ведутся следствия.

Напомним, ранее OTYRAR писал о групповом изнасиловании 15-летней девочки и зверском избиении матери-одиночки средь бела дня.