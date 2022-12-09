В Шымкенте вновь изымают земельные участки для госнужд

Акимат выкупит более двухсот домов в микрорайоне Сауле под строительство проспекта Кунаева, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Это один из дорогостоящих проектов мегаполиса, и сейчас его стоимость увеличилась до 32 миллиардов тенге. Проект предполагает прокладку около 18 километров дороги и состоит из семи этапов, некоторые из них проходят через жилые массивы. В старой части города местным властям пришлось изъять 93 участка, в основном на них располагались коммерческие объекты. Теперь на очереди микрорайон Сауле. В перспективе, после завершения проекта дорога свяжет южную и северную части мегаполиса, и должна разгрузить городские магистрали. Пробивку проспекта в Шымкенте начали 4 года назад. В Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог надеются завершить проект к 2024 году, если процесс изъятия не затянется.

«В основном в микрорайоне Сауле жилые дома и земельные участки. Все жители там осведомлены, все знают, кто попадает под снос, а кто не попадает. Оценочные работы проведены. Если, которые недовольные, то есть не согласные. Там есть свои процедуры, судебные процедуры», — говорит Умир Калыбаев, заместитель руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Шымкента.