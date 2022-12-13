Бренд Gauche представил новую коллекцию в Izumy

Модный, удобный и практичный: турецкий бренд Gauche представляет новую коллекцию в Шымкенте.

Большой выбор мужской одежды удивит даже самого требовательного покупателя. Gauche отлично подходит для тех, кто давно мечтает обновить гардероб и ждал подходящего предложения. Представители бренда 37 лет радуют клиентов не только качественной одеждой, но и уникальным стилем.

Bulent Deger, топ-менеджер компании Gauche:

«У нас большая фабрика, мы работаем со всей Европой. С Россией тоже работаем, у нас много точек. Мы шьем для наших клиентов рубашки хорошего качества. У нашей ткани очень популярная технология, у нас бывает Non Iron, антибактериальные ткани. Рубашки у нас есть, брюки есть, пиджаки есть, носки, куртки, все для мужчин. Размеры разные, от 46-го размера до 70-го. Big size тоже есть у нас. Я поздравляю с праздником — с Днем Независимости».

Модный бренд Gauche представлен в торговой сети IZUMY. Популярный шымкентский магазин сотрудничает с турецким брендом больше 20 лет. Топ-менеджеры ежегодно приезжают в Шымкент, обучают персонал главным правилам мужского дресс-кода, чтобы не ошибиться с выбором пиджака, рубашки, галстука и ремня. Опытные продавцы- консультанты IZUMY помогут не только подобрать подходящую мужскую одежду по цене и статусу, но и по возрасту.

Лаура Тургунова, руководитель отдела продаж торговой сети IZUMY:

«Торговая сеть IZUMY поздравляет всех с наступающими праздниками. Хотим пожелать всем в следующем году благополучия, здоровья и больших перемен. IZUMY приглашает посетителей за новой коллекцией осень-зима».

Качественная мужская одежда бренда Gauche прослужит не один сезон. Отличительная особенность бренда заключается в его универсальности. Практичный повседневный образ легко превратить в аутфит для особого случая — добавить яркие и сияющие аксессуары в вечерней тематике. Обновить гардероб, придав своему образу элегантности и практичности с брендом Gauche можно в торговой сети IZUMY. В преддверии праздников покупателей ждут скидки.

Адрес: магазин одежды IZUMY, проспект Байдибек би, 53.